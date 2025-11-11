صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے این ایف کا ایکشن ، 5خواتین سمیت 8ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
8کروڑ 37لاکھ روپے کی 97.165کلوگرام منشیات برآمد کر لی

  اسلام آباد (اے پی پی) اے این ایف نے 7 کارروائیوں کے دوران 5خواتین سمیت 8 ملزمان کو گرفتار کر کے 8کروڑ 37لاکھ روپے کی 97.165 کلوگرام منشیات برآمد کر لی۔ علامہ اقبال ایئر پورٹ پر جدہ جانیوالی خاتون سمیت 2مسافروں کے سامان سے 19کلو آئس، ایک اور کارروائی میں جدہ جانیوالے 3مسافروں کے جوتوں سے 1.6کلو آئس ،اسلام آباد ایئر پورٹ پر برطانیہ جانیوالے پارسل سے لیڈیز کپڑوں میں چھپائی گئی64.565 کلو ہیروئن برآمد کی گئی ، کالا باغ ریلوے سٹیشن کے قریب مسافر خاتون کے سامان سے 6کلو چرس، رنگ روڈ پشاور پر واقع کوریئر آفس میں کراچی بھیجے جانیوالے پارسل سے 1.2کلو چرس، کراچی میں مسافر خاتون کے قبضے سے 3.6 کلوگرام چرس جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں موٹر سائیکل سے 1.2 کلوگرام چرس برآمدکی گئی ۔ 

 

