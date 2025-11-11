ملک بھر میں خسرہ،روبیلا مہم17نومبر سے شروع ہو گی
6 ماہ سے 5سال تک کی عمر کے 3کروڑ سے زائد بچوں کو ویکسین فراہم کی جا ئیگی
اسلام آباد (نیوز رپورٹر ) ملک بھر میں خسرہ،روبیلا مہم17نومبر سے شروع ہو گی ، وزارت قومی صحت کے مطابق گزشتہ تین سال میں پاکستان میں خسرہ کے 1 لاکھ 31 ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان ملک بھر کے بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کیلئے تا 17 تا 29 نومبر وزارتِ صحت، توسیعی پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات اور پاکستان انسدادِ پولیو پروگرام کے اشتراک سے ملک گیر خسرہ، روبیلا مہم کا آغاز کر رہی ہے۔ویکسینیٹرز ملک بھر میں سکولوں، صحت مراکز اور کمیونٹی مراکز کے ذریعے بچوں تک پہنچیں گے ،خسرہ اور روبیلا کی ویکسین 6 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے 3 کروڑ سے زائد بچوں کو فراہم کرنے کاہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ پولیو سے بچاؤ کے قطرے ملک کے 89 ہائی رسک اضلاع میں پانچ سال سے کم عمر 2 کروڑ 29 لاکھ بچوں کو پلائے جائیں گے ۔