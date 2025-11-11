ڈینگی پھیلاؤمیں نمایاں کمی ،اسلام آباد میں4نئے کیسز رپورٹ
1067مقامات پر فوگنگ کی گئی ،ہسپتالوں میں 28مریض زیر علاج
اسلام آباد (نیوز رپورٹر ) وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی پھیلاؤ میں نمایاں کمی ، گزشتہ 24گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے صر ف چار نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔پیر کو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ڈینگی پر قابو پانے کے لئے سخت اقدامات جاری ہیں ۔ڈینگی لاروا کی افزائش روکنے کے لئے شہر کے حساس علاقوں میں 1067مقامات پر فوگنگ کا عمل مکمل کیا گیا۔ لاروا کی چیکنگ کے دوران36پازیٹو ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی کی گئی۔وفاقی دارالحکومت کے مختلف ہسپتالوں میں اس وقت28مریض زیرِ علاج ہیں۔ضلعی انتظامیہ نے انسداد ڈینگی ٹیموں کو متاثرہ علاقوں میں انسپکشن اور روزانہ کارکردگی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے ۔