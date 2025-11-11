کھلی کچہریوں کا مقصد صارفین کی شکایات کا ازالہ کرنا ، چیف ایگزیکٹو آئیسکو
اسلام آباد(دنیارپورٹ ) آئیسکو چیف ایگزیکٹو انجینئر چودھری خالد محمود نے کہا ہے کہ کھلی کچہریوں کا مقصد صارفین کی شکایات کا ازالہ کرنا ہے ، جاری آن لائن اور کھلی کچہریوں کے دوران مجموعی طور پر1لاکھ 7ہزار اکتیس شکایات کو فوری طور پر حل کیا گیا۔
