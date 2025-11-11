شہریوں کیلئے موبائل لائسنسنگ وینز کا ہفتہ وار شیڈول جاری
راولپنڈی( خبرنگار ) شہریوں کیلئے موبائل لائسنسنگ وینز کا ہفتہ وار شیڈول جاری کر دیا گیا۔ چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی فرحان اسلم کی ہدایات پر موبائل پولیس وینز منگل کوسکھو موڑ سٹاپ، گورنمنٹ بوائز کالج کلر سیداں۔۔۔
بدھ کوٹینچ بھاٹہ راولپنڈی، کلیام اعوان گاؤں گوجر خان،جمعرات کو پولیس فاؤنڈیشن کالونی روات، گورنمنٹ بوائز کالج سیٹلائٹ ٹاؤن، جمعہ کومندرہ بازاراور جھاورہ پکٹ دھمیال،ہفتہ کوبسالی گاؤں اورگورنمنٹ سرور شہید کالج گوجر خان میں لائسنسنگ کی سہولیات فراہم کرینگی جبکہ اتوار کواولڈ واران ڈپو صدر میں خصوصی رکشہ ٹیسٹ لیے جائیں گے ۔