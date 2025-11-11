قائم مقام امریکی سفیر کا دورہ لوک ورثہ ، دستکاروں سے ملاقات
چوتھے روز 40تا 50ہزار شہریوں کی آمد ، اوپن ایئر تھیٹر میں کلچرل فیوژن نائٹ
راولپنڈی (خصوصی رپورٹر،نیوز رپورٹر )لوک ورثہ میں جاری لوک میلہ کے چوتھے روز کلچرل فیوژن نائٹ اور قائم مقام امریکی سفیر کے دورے نے میلے کو چار چاند لگا د ئیے ، چوتھے روز تقریباً 40,000 سے 50,000 افراد نے میلے کا رخ کیا۔ سوموار کی اہم ترین سرگرمیوں میں پاکستان میںقائم مقام امریکی سفیرنیٹلی اے بیکر کا دورہ تھا۔ انہوں نے لوک میلہ کے مختلف سٹالز کا معائنہ کیا، لوک دستکاروں اور فنکاروں سے ملاقات کی اور ان کے فن اور محنت کو سراہا۔
شام کے وقت اوپن ایئر تھیٹر میں لوک ورثہ کلچرل فیوژن نائٹ منعقد ہوئی جس میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کے فنکاروں نے مشترکہ پرفارمنسز پیش کیں۔ دریں اثنا پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب شازیہ رضوان نے بھی لوک میلہ میں شرکت کی۔ انہوں نے مختلف ثقافتی، دستکاری اور ہنرمندوں کے سٹالز کا تفصیلی معائنہ کیااور کاریگروں کی محنت اور ہنر کو سراہا ۔