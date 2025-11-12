صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
ووکاندار کی غیر قانونی حراست ،پولیس اہلکاروں سمیت 5 افراد کیخلاف مقدمہ درج

راولپنڈی (خبرنگار) لیاقت روڈ پر واقع موبائل مارکیٹ کے دوکاندار کو غیر قانونی حراست کا مقدمہ درج کر لیا گیا ۔

مقدمہ میں دو پولیس کانسٹیبلز سمیت پانچ افراد نامزد ہیں ، موبائل ریپئرنگ کا کام کرنے والے احمد کی مدعیت میں ہے، مندرجات کے مطابق پانچ افراد 27اکتوبر کو دوکان پر آئے ، دو پولیس یونیفارم اور تین سادہ لباس میں تھے ، پولیس یونیفارم میں ہیڈ کانسٹیبل عمران، کانسٹیبل عدیل دوکان پر آئے ، پولیس اور ان کے ساتھ آئے تین نامعلوم افراد مجھے تھانہ سٹی لے گئے، ملزمان نے 7لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔، نہ دینے کی صورت میں جھوٹے مقدمہ میں ملوث کرنے کی دھمکیاں دیں،پولیس اہلکاروں نے تین لاکھ 65 ہزار روپے لے کر مجھے چھوڑا۔

