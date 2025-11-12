صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جونا گڑھ پاکستان کا حصہ، اثاثہ جات پر پاکستان کا حق، مقررین

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ریاستِ جموں و کشمیر اور ریاستِ جونا گڑھ دونوں اقوامِ متحدہ میں زیرِ التوا تنازعات ہیں اور حکومتِ پاکستان ان علاقوں پر بھارت کے قبضے کو تسلیم نہیں کرتی جونا گڑھ پاکستان کا حصہ ہے۔

اس کے تمام اثاثہ جات پر پاکستان کا حق ہے، بھارت جونا گڑھ میں جو معدنیات نکال رہا ہے اور اس سے جو معاشی فوائد حاصل کر رہا ہے وہ عالمی قوانین کیخلاف ورزی ہے۔ ان خیالات کا اظہار مسلم انسٹیٹیوٹ کے زیراہتمام ’’یومِ سیاہِ جونا گڑھ‘‘ کے عنوان سے ہونے والے سیمینار میں مقررین نے کیا۔ مقررین میں احمر بلال صوفی، نواب آف جونا گڑھ علی مرتضی خانجی، میجر جنرل (ر) زاہد محمود، پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد اور صاحبزادہ سلطان احمد تھے۔

