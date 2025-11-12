اے این ایف،2کروڑ 95لاکھ سے زائد کی منشیات برآمد
کارروائیاں پشاور اور چاغی میں کی گئیں ،2گرفتار، 209.83کلو منشیات پکڑی گئی
راولپنڈی(آئی این پی ) اے این ایف نے پشاور اور چاغی میں بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے کروڑوں روپے کی منشیات برآمد کرلی۔ترجمان اے این ایف کے مطابق 3 مختلف کارروائیوں کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار کر کے 2 کروڑ 95 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 209.83 کلوگرام منشیات برآمد کی گئی۔ رنگ روڈ پشاور پر یونیورسٹی کے قریب ایک کارروائی کے دوران ایک ملزم کے قبضے سے 230 گرام وزنی 350 ایکسٹیسی گولیاں برآمد ہوئیں۔ حضرو ٹول پلازہ اٹک کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزم سے 9.6 کلوگرام چرس برآمد کی گئی، جب کہ نوکنڈی ضلع چاغی میں بڑی کارروائی کے دوران 200 کلوگرام افیون ضبط کی گئی۔