اسلام آباد، 24گھنٹے میں ڈینگی کے 19نئے مریض

  • اسلام آباد
مختلف ہسپتالوں میں 27مریض زیرعلاج، 433گھروں میں سپرے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ روز ڈینگی کے 19کیسز سامنے آ ئے ہیں، رپورٹ کے مطابق ڈینگی کنٹرول مہم کے دوران 433گھروں میں سپرے جبکہ 1876ہاٹ سپاٹس پر فوگنگ کی گئی، ڈینگی سرویلنس کے تحت 27ہزار 921مقامات کی انسپکشن کی گئی، 10کیسز رورل ایریاز اور 9اربن ایریاز سے رپورٹ ہوئے، اس وقت 27مریض مختلف ہسپتالوں میں زیرِ علاج ہیں، 101جگہوں پر لاروا کی نشاندہی کی گئی ، ایک بھی مقام نیگیٹو قرار نہ پایا۔ 

