فوڈ اتھارٹی، 20کنال اراضی پر مضر صحت سبزیاں تلف

  • اسلام آباد
اٹک میں سیوریج کے پانی سے کاشت کی گئی تھی،ٹریکٹر چلا کر ساری فضل ضائع کر دی گئی

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کھیت سے پلیٹ تک محفوظ غذا کا مشن جاری ہے۔ اسی سلسلے میں فوڈ اتھارٹی راولپنڈی ڈویژن کی ٹیم نے اٹک کے علاقے چاندنی چوک میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے 20کنال اراضی پر سیوریج کے پانی سے کاشت کی گئی سبزیوں کی فصل کو تلف کر دیا۔ فارم پر گوبھی اور لال مرچ سیوریج کے پانی سے اگائی جا رہی تھی۔ فوڈ اتھارٹی ٹیم نے موقع پر ٹریکٹر چلا کر پوری فصل اکھاڑ دی جب کہ 200کلو گوبھی اور 20کلو لال مرچ کو ضائع کر دیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق شہریوں کی صحت کے تحفظ کیلئے ایسے تمام فارموں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد جاری ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ اگر کسی جگہ سیوریج یا گندے پانی سے سبزیاں یا فصلیں اگانے کی اطلاع ہو تو فوراً پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن 1223پر رابطہ کریں تاکہ بروقت کارروائی کی جاسکے۔

