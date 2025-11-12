راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں بین الاقوامی کانفرنسز کا آغاز آج ہوگا
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں سائنسز اور سوشل سائنسز کی بین الاقوامی کانفرنسوں کا انعقاد آج اور کل 13کیا جا رہا ہے۔
ان کانفرنسوں کا مقصد عالمی تحقیقی رجحانات، علمی تبادلے اور بین الجامعاتی تعاون کو فروغ دینا ہے تاکہ محققین، اساتذہ اور طلبہ کو جدید علمی مباحث اور تحقیق کے نئے زاویوں سے روشناس کرایا جا سکے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشریٰ مرزا کا کہنا ہے کہ عصر حاضر کے چیلنجز کے حل کیلئے سائنسی اور سماجی علوم کا اشتراک ناگزیر ہے۔ کانفرنسیں نہ صرف پاکستان کی نوجوان خواتین کو عالمی تحقیق میں قائدانہ کردار ادا کرنے کے مواقع فراہم کرے گی بلکہ نئی تعلیمی شراکت داریوں اور مشترکہ تحقیقی منصوبوں کی راہیں بھی ہموار کریں گی۔