ڈاکو شہری سے موبائل، ساڑھے 13لاکھ چھین کر فرار
راولپنڈی (خبرنگار) تھانہ ریس کورس کے علاقے افشاں کالونی میں ڈکیتی کی واردات دو موٹر سائیکل سوار ڈاکووں نے شہری سے موبائل چھین لیا، ڈاکو اسلحہ کی نوک پر 13 لاکھ 50 ہزار روپے بھی چھین کر فرار ہوگئے پولیس نے حارث صدیقی کی درخواست پر مقدمہ درج کرلیا۔
