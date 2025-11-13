صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکو شہری سے موبائل، ساڑھے 13لاکھ چھین کر فرار

  • اسلام آباد
ڈاکو شہری سے موبائل، ساڑھے 13لاکھ چھین کر فرار

راولپنڈی (خبرنگار) تھانہ ریس کورس کے علاقے افشاں کالونی میں ڈکیتی کی واردات دو موٹر سائیکل سوار ڈاکووں نے شہری سے موبائل چھین لیا، ڈاکو اسلحہ کی نوک پر 13 لاکھ 50 ہزار روپے بھی چھین کر فرار ہوگئے پولیس نے حارث صدیقی کی درخواست پر مقدمہ درج کرلیا۔

تھانہ ریس کورس کے علاقے افشاں کالونی میں ڈکیتی کی واردات دو موٹر سائیکل سوار ڈاکووں نے شہری سے موبائل چھین لیا، ڈاکو اسلحہ کی نوک پر 13 لاکھ 50 ہزار روپے بھی چھین کر فرار ہوگئے پولیس نے حارث صدیقی کی درخواست پر مقدمہ درج کرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا وادی سون کے گاؤں کفری کا دورہ،سہولیات کا جائزہ

پنجاب فوڈ اتھارٹی بھکر نے ہفتہ وارکارکردگی رپورٹ جاری کر دی

پنجاب ہائی وے پٹرول کے 22کانسٹیبلوں کو ترقیاں مل گئیں

4جواری گرفتار،رقم برآمد مقدمہ درج کر لیا گیا

تھانہ سٹی پولیس کی کارروائی، شراب فروش گرفتار، 30 لیٹر شراب برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن