کنٹرولر امتحانات کے دورے، 2طلبہ نقل کرتے پکڑے گئے

  • اسلام آباد
دونوں امیدواروں کیخلاف کیس رجسٹر کر کے رپورٹ ڈسپلن برانچ کو ارسال

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) کنٹرولر امتحانات تعلیمی بورڈ راولپنڈی تنویر اصغر نے امتحان انٹرمیڈیٹ دوسرا سالانہ کے سلسلے میں مختلف امتحانی مراکز کا اچانک دورہ کیا۔ دورے کے دوران دو امیدواروں کو نقل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن، گورنمنٹ جامع گرلز ہائر سیکنڈری سکول ڈھوک کشمیریاں کے دورے کئے۔ رانا شعیب ایوب اُمیدوارہ مریم کو نقل کرتے ہوئے رنگ ہاتھوں پکڑ لیا دونوں امیدواروں کے خلاف فوری طور پر کیس رجسٹر کر کے رپورٹ ڈسپلن برانچ کو ارسال کر دی گئی۔ کنٹرولر نے اس موقع پر کہا کہ بوٹی مافیا کو کسی صورت سر اٹھانے نہیں دیا جائے گا۔

