منشیات کیس میں نامزد ملزم بری
اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے) انسداد منشیات کی خصوصی عدالت کی جج ڈاکٹر عابدہ سجاد کی عدالت نے منشیات کیس میں نامزد ملزم سکندر مرزا کو بری کر دیا۔
تھانہ آئی اینڈ پی کلکٹریٹ آف کسٹم اسلام آبادمیں درج مقدمہ نمبر 35/2022کی سماعت کے دوران ملزم کی جانب سے دانش اکبر ایڈووکیٹ پیش ہوئے اور موقف اختیارکیا کہ ملزم کو شک کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے، ملزم کا مبینہ منشیات سے کوئی سروکار نہیں، منشیات مقدمات میں پراسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے کی پابند ہے جو کہ وہ نہ کر سکی، ملزم پر 8کلو ہیروئن انگلینڈ بذریعہ ائیرپورٹ سمگلنگ کا الزام تھا۔