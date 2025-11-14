صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات کیس میں نامزد ملزم بری

  • اسلام آباد
منشیات کیس میں نامزد ملزم بری

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے) انسداد منشیات کی خصوصی عدالت کی جج ڈاکٹر عابدہ سجاد کی عدالت نے منشیات کیس میں نامزد ملزم سکندر مرزا کو بری کر دیا۔

تھانہ آئی اینڈ پی کلکٹریٹ آف کسٹم اسلام آبادمیں درج مقدمہ نمبر 35/2022کی سماعت کے دوران ملزم کی جانب سے دانش اکبر ایڈووکیٹ پیش ہوئے اور موقف اختیارکیا کہ ملزم کو شک کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے، ملزم کا مبینہ منشیات سے کوئی سروکار نہیں، منشیات مقدمات میں پراسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے کی پابند ہے جو کہ وہ نہ کر سکی، ملزم پر 8کلو ہیروئن انگلینڈ بذریعہ ائیرپورٹ سمگلنگ کا الزام تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کال کرنے کے بہانے نوسربازوں نے شہری کا موبائل فون ہتھیا لیا

بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے شہری کو حوالات میں بند کر دیا

غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا

بجلی چوری ،2 افراد کیخلاف مقدمات

بو گس چیک دینے پر مقد مہ

آتشبازی کا سامان لیجانے والا گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ