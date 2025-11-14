صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تلہ گنگ، جاتلی:ٹریفک حادثات میں 2 جاں بحق

  اسلام آباد
تلہ گنگ، جاتلی:ٹریفک حادثات میں 2 جاں بحق

موٹرسائیکل سڑک سے نیچے جاگرا، نوجوان، جاتلی میں طالب علم گاڑی کے نیچے آکرجاں بحق

تلہ گنگ، جاتلی (نمائندگان دنیا) تلہ گنگ میانوالی روڈ پر (میال) کے قریب تیز رفتار موٹرسائیکل روڈ سے نیچے جاگرا، سوار جاں بحق ہو گیا۔ موٹرسائیکل سوار نصیر میال گاؤں کا رہائشی تھا، راولپنڈی سے اپنے گھر کی طرف سفر کر رہا تھا۔ ادھر مندرہ چکوال روڈ پر واقع جاتلی اڈا کے مقام پر ایک انتہائی افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں فرسٹ ائیر کا طالب علم ذیشان گاڑی کے نیچے آکر جان کی بازی ہار گیا۔ زخمی حالت میں قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، متوفی نوجوان داتا بھٹ کا رہائشی تھا۔ ادھر پنڈدادن خان کے نواحی گاؤں ٹوبھہ لاری اڈا کے قریب تیز رفتار کار نے ایک شخص کو ٹکر مار دی، مختارنامی شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔

