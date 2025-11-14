صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی بی سی سی، فلسطینی طلبہ کیلئے مساواتی فیس معاف کرنے کا اعلان

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن (آئی بی سی سی) نے فلسطینی طلبہ کیلئے مساواتی فیس مکمل معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔

یہ فیصلہ فلسطین میں جاری سنگین انسانی بحران اور وہاں کے خاندانوں کو درپیش شدید معاشی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ ترجمان آئی بی سی سی کے مطابق پاکستان ہمیشہ سے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا آیا ہے اور ان کے بچوں کی تعلیم میں سہولت فراہم کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ فیس معافی کا بنیادی مقصد پاکستان میں زیر تعلیم فلسطینی طلبہ کو فوری ریلیف دینا اور ان کی تعلیمی سرگرمیوں کا تسلسل برقرار رکھنا ہے۔

