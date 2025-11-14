نادرا کا ملک بھر میں خودکار سیلف سروس کیوسک مشینیں نصب کرنے کا فیصلہ
اسلام آباد(این این آئی)نادرا نے ملک بھر میں خودکار سیلف سروس کیوسک مشینیں نصب کرنے کا فیصلہ کرلیا جس سے شہری شناختی کارڈ کی تجدید اور دوبارہ اجرا کا عمل آسانی سے مکمل کر سکیں۔
ترجمان نادرا شباحت علی کے مطابق یہ اقدام عوامی سہولت کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ نادرا دفاتر پر لمبی قطاروں اور انتظار کے وقت میں کمی لائی جا سکے ۔ترجمان کے مطابق یہ جدید مشینیں شہریوں کو بغیر کسی عملے کی مدد کے اپنی تصویر اور انگوٹھے کے نشانات خود لینے کی سہولت فراہم کریں گی جس سے عمل مزید تیز اور شفاف ہو جائیگا۔