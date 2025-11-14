پاکستان کا شمار دنیا کے تعلیم یافتہ ٹاپ ممالک میں ہوگا، نیلسن عظیم
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) پاکستان مسلم لیگ ن کے مرکزی نائب صدر، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ڈاکٹر نیلسن عظیم نے کہا ہے کہ پاکستان میں تعلیم کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔
دنیا کے ترقی یافتہ ممالک تعلیم کی بدولت ہی آگے بڑھے ہیں اس وقت پاکستان میں لوگوں کا تعلیم کی طرف بڑھتا ہوا رجحان خوش آئند ہے اور بڑی امید ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کا شمار دنیا کے تعلیم یافتہ ٹاپ کے ممالک میں ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز یہاں تعلیمی کانووکیشن کے موقع پر بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ فریش گریجویٹ طالب علموں میں ڈگریاں بھی تقسیم کیں۔