صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کا شمار دنیا کے تعلیم یافتہ ٹاپ ممالک میں ہوگا، نیلسن عظیم

  • اسلام آباد
پاکستان کا شمار دنیا کے تعلیم یافتہ ٹاپ ممالک میں ہوگا، نیلسن عظیم

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) پاکستان مسلم لیگ ن کے مرکزی نائب صدر، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ڈاکٹر نیلسن عظیم نے کہا ہے کہ پاکستان میں تعلیم کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔

 دنیا کے ترقی یافتہ ممالک تعلیم کی بدولت ہی آگے بڑھے ہیں اس وقت پاکستان میں لوگوں کا تعلیم کی طرف بڑھتا ہوا رجحان خوش آئند ہے اور بڑی امید ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کا شمار دنیا کے تعلیم یافتہ ٹاپ کے ممالک میں ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز یہاں تعلیمی کانووکیشن کے موقع پر بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ فریش گریجویٹ طالب علموں میں ڈگریاں بھی تقسیم کیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ