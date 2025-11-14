فلسطین پر مسلم ممالک کی خاموشی افسوسناک، ہمدرد شوریٰ
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) ہمدرد شوریٰ راولپنڈی اسلام آباد شاخ کا ماہانہ اجلاس سپیکر پروفیسر نیاز عرفان سابق چیئرمین وفاقی تعلیمی بورڈ کی زیرِ صدارت ہوا۔
مقررین نے کہا ہے کہ فلسطین کے سلسلے میں مسلم ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، جو افسوس ناک ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی عوام کے حق ِ خود ارادیت اور انسانی حقوق کی حمایت کی ہے عالمی فورم پر پاکستان کردار ادا کر رہا ہے، افغانستان کی صورتحال بھی خطے کے امن واستحکام سے گہرا تعلق رکھتی ہے افغان عوام کی خوشحالی اور امن نہ صرف افغانستان بلکہ خطے کے مستقبل اور ترقی کی ضمانت ہے۔