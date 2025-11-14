صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاق و صوبوں کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں 4منفی اور1مثبت ، بلوچستان میں 19منفی، 4مثبت نمونے رپورٹ

اسلام آباد(آئی این پی )پاکستان انسداد پولیو پروگرام کے مطابق اسلام آباد اور چاروں صوبوں کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ۔ملک بھر کی سیوریج کے 127 میں سے 47 نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ۔ نمونے ماحولیاتی نگرانی کے نظام کے تحت 87 اضلاع سے جمع کئے گئے، قومی ادارہ صحت میں ماحولیاتی نمونوں کی جانچ کی گئی، پولیو کے 127 ماحولیاتی نمونوں میں سے 77 منفی، 47 مثبت رپورٹ ہوئے ہیں۔اسلام آباد میں 4 منفی اور ایک مثبت نمونہ رپورٹ ہوا، بلوچستان میں 19 منفی اور 4 مثبت نمونے سامنے آئے، خیبر پختونخوا میں 10 مثبت، 23 منفی، ایک زیرِ تجزیہ نمونہ رپورٹ ہوا ہے ، پنجاب میں 11 مثبت اور 20 منفی نمونے ریکارڈ کیے گئے ، سندھ میں 21 مثبت، 7 منفی اور ایک زیرِ تجزیہ نمونہ رپورٹ ہوا ہے ،آزاد جموں و کشمیر کے تینوں نمونے منفی قرار، گلگت بلتستان میں ایک منفی، ایک نمونہ زیرِ تجزیہ ہے ۔

