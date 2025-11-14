لوک ورثہ میلہ، فضائیں آزادکشمیر کی دلکش دھنوں، نغموں سے گونج اٹھیں
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) لوک ورثہ شکرپڑیاں میں جاری لوک میلہ کے ساتویں روز فضائیں آزاد جموں و کشمیر کی دلکش دھنوں، نغموں اور ثقافتی رنگوں سے گونج اٹھیں۔
2لاکھ سے زائد شائقین نے کشمیر کلچرل نائٹ میں شرکت کی، جہاں کشمیری موسیقی، رقص اور لوک ورثے کا دلکش امتزاج پیش کیا گیا۔ شام کا سب سے یادگار لمحہ آزاد جموں و کشمیر کے معروف لوک گلوکاروں کی شاندار پرفارمنسز تھیں، فنکاروں میں الطاف میر، عاشق حسین بٹ، سہیل عباسی، سید دلاور عباس، نادر خان، حنا عباسی، شکیل احمد میر، شہزیب حسین، سجاد کشمیری، بانو رحمت شامل تھے۔