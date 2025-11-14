صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی 15کے 8600سے زائد پلاٹس کا قبضہ دینے کا عمل شروع

  • اسلام آباد
اقدام قابل تعریف، رہائشی مشکلات حل، شہر کی تعمیر و ترقی ہوگی،پلاٹس مالکان

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) سیکٹر آئی 15میں مالکان کو پلاٹس کا قبضہ دینے کے حوالے سے جناح کنونشن سینٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا نے کی جبکہ ڈی جی نیب راولپنڈی/ اسلام آباد وقار احمد چوہان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سیکٹرآئی 15کے 10,200میں سے 8,600سے زائد ڈویلپڈ پلاٹس کا قبضہ دینے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے جس کی مالیت 70ارب سے زیادہ ہے۔ ابتدائی طور پر 200 سے زائد مالکان کو پلاٹس کا قبضہ حوالے کیا گیا، سیکٹر آئی 15کے کو خصوصی طور پر کم آمدن والے شہریوں کیلئے شروع کیا گیا ہے۔

چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ دو دہائیوں سے زائد عرصہ زیرالتوا سیکٹر آئی 15میں ترقیاتی کاموں کو مکمل کرکے پلاٹس مالکان کو پوزیشن دینے کا باقاعدہ آغاز کردیا گیا ہے۔ رہائشی ضروریات کو پورا کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ سیکٹر آئی 15کی ڈویلپمنٹ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں نیب کا بھرپور تعاون بھی شامل رہا۔ پلاٹس مالکان نے چیئرمین سی ڈی اے کی قیادت میں سی ڈی اے کے قبضے کی حوالگی سے متعلق اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ سی ڈی اے کا یہ اقدام نہ صرف رہائشی مشکلات کو حل کرے گا بلکہ اسلام آباد کی تعمیر و ترقی میں بھی اہم کردار ادا کریگا۔

