خواتین کی تعلیم اور خود مختاری معاشرتی ترقی کیلئے ضروری، طاہرہ مشتاق

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں چوتھی بین الاقوامی کانفرنس کنٹیمپرری ورلڈ چیلنجز اینڈ ٹرانسفارمیشنز کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔

کانفرنس میں ملک بھر کی جامعات سے ممتاز ماہرین تعلیم، محققین اور سکالرز نے شرکت کی۔ تقریب کی مہمانِ خصوصی طاہرہ مشتاق رکن صوبائی اسمبلی پنجاب نے کہا کہ خواتین کی تعلیم اور خود مختاری معاشرتی ترقی کیلئے بنیادی ستون ہیں۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کیلئے ضروری ہے کہ خواتین کو برابری کی بنیاد پر مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں سے ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکیں۔ اختتام پر مہمانانِ گرامی کو یادگاری شیلڈز پیش کی گئیں۔

