دن کے اوقات میں اسلام آباد میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند
گاڑیوں پر سیاہ شیشوں کے استعمال ،موٹر سائیکل پر تین سواروں کی پابندی پبلک ٹرانسپورٹ گاڑی مقررہ اڈوں کے علاوہ سواری نہیں بٹھائے گی ،سی ٹی او
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) وفاقی دارالحکومت میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ صرف رات 12 سے صبح 5 بجے تک ہوگا۔دن کے اوقات میں اسلام آباد میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند ہوگا۔ گاڑیوں پر سیاہ شیشوں کے استعمال پر پابندی ہے ۔چیف ٹریفک آفیسر کے مطابق خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی ،موٹر سائیکل پر تین سواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔تمام بس اڈہ مالکان اور منیجران کے ساتھ فوری رابطہ اجلاس منعقد کئے جائیں گے ۔ کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ گاڑی مقررہ اڈوں کے علاوہ کسی اور مقام پر مسافروں کو بٹھانے یا اتارنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بس مالکان مسافروں کو ٹکٹ جاری کئے بغیر نہیں سوار کریں گے۔