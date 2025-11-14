مسلسل مانیٹرنگ، بہترین حکمت عملی ،ڈینگی کیسز میں نمایاں کمی
24گھنٹے میں 5نئے کیس، مختلف ہسپتالوں میں تاحال 18مریض زیرعلاج
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی صورتحال قابو میں آنے سے شہری علاقوں میں کیسز نہ ہونے کے برابر رہ گئے۔ ضلعی سطح پر مسلسل مانیٹرنگ اور حکمتِ عملی کے نفاذ سے حساس علاقوں میں صورتحال مستحکم ہونے لگی۔ انسداد ڈینگی آپریشن کے تحت 107گھروں میں سپرے اور 1,882ہائی رسک مقامات پر فوگنگ کی گئی، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے 29,362مقامات کی انسپکشن مکمل، گزشتہ 24گھنٹوں کے دوران وفاقی دارالحکومت میں صرف 5نئے کیسز سامنے آئے، سرویلنس ڈیٹا کے مطابق دیہی علاقوں سے 4جبکہ شہری حدود سے صرف ایک کیس رپورٹ ہوا۔ مختلف ہسپتالوں میں تاحال 18مریض زیرِعلاج ہیں جبکہ بیشتر مکمل صحتیاب ہو چکے ہیں۔ لاروا چیکنگ کے دوران 86اوپن مقامات پر پازیٹیو لاروا کی نشاندہی ہوئی، جبکہ کمرشل ہاٹ سپاٹس مکمل طور پر کلیئر قرار دیا گیا۔