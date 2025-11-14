اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی روبوٹک سرجری
پیچیدہ آپریشن پمز میں ہوا، برطانیہ کے ماہرین نے بھی حصہ لیا
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں تاریخ میں پہلی روبوٹک سرجری کی گئی، پمز میں جدید روبوٹک سرجری کا کامیاب تجربہ کیا گیا، سرجری کیلئے جدید ٹو مائی سرجیکل روبوٹ کا استعمال کیا گیا، سرجری میں برطانیہ کے بین الاقوامی ماہرین نے بھی حصہ لیا۔ پمز کے پروفیسر شمیم، پروفیسر متین اور ڈاکٹر جاوید نے رہنمائی کی، ڈاکٹر عاطف انعام، ڈاکٹر برہان الحق اور ڈاکٹر خالد بھی شریک ہوئے۔
ڈاکٹر متین شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خاتون مریضہ کا روبوٹک آپریشن کیا، ٹومائے نام کا روبوٹ چائنا میں بنایا گیا ہے، مشن یہ ہے کہ روبوٹک سرجری پورے پاکستان میں شروع کی جائے، حکومت ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، روبوٹک سرجری سے مریض بہت جلد صحتیاب ہو گا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز ڈاکٹر عمران سکندر نے کہا کہ روبوٹک آپریشن سے مریض کو کم سے کم تکلیف ہوتی ہے، جنرل سرجری یورولوجی سرجی کے ڈاکٹرز نے آپریشن میں شریک ہوئے ہیں، امید ہے کہ میں مزید اس طرح کے کامیاب تجربے کئے جائیں گے۔