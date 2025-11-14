او جی ڈی سی ایل، 8نئے آف شور ایکسپلوریشن بلاکس کا عبوری ایوارڈ
پی پی ایل، ماڑی، پرائم گلوبل انرجیز کو بھی آف شور بلاکس میں شراکت داری کی اجازت
اسلام آباد (نامہ نگار) او جی ڈی سی کو حکومتِ پاکستان نے اکتوبر میں ہونے والی مسابقتی بولی کے بعد آٹھ نئے آف شور ایکسپلوریشن بلاکس کا عبوری ایوارڈ دے دیا ہے، جو ملک میں توانائی کے ذخائر کی تلاش کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔ وزارتِ توانائی کے مطابق او جی ڈی سی کے ساتھ پی پی ایل، ماڑی انرجیز لمیٹڈ اور پرائم گلوبل انرجیز لمیٹڈ کو بھی مختلف آف شور بلاکس میں شراکت داری کی اجازت دی گئی ہے۔ عبوری ایوارڈ کے تحت، او جی ڈی سی نے انڈس اور مکران بیسن میں آٹھ آف شور بلاکس میں شمولیت حاصل کی ہے۔
کمپنی دو بلاکس، بن قاسم ساؤتھ (2466-10)اور کیٹی بندر (2367-6)میں آپریٹر کے طور پر کام کرے گی، جو انڈس آف شور بیسن میں واقع ہیں، اور ان میں کمپنی کا ورکنگ انٹرسٹ 32فیصد ہوگا۔ مزید برآں او جی ڈی سی کو گھارو کریک (2466-9)اور کوچھی کریک (2366-8)بلاکس میں 30فیصد شراکت حاصل ہوگی، جن کی آپریٹر کمپنی پی پی ایل ہے۔ اسی طرح ماڑی انرجیز کے زیرِانتظام آف شور ڈیپ ڈی (2366-11)بلاک میں بھی او جی ڈی سی کا 30فیصد حصہ ہو گا۔ کمپنی کی مکران آف شور بیسن میں ضرار بلاک (2267-3)میں 24فیصد اور سَپَت بندر (2465-5)میں 23فیصد شراکت داری ہو گی۔