صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی، سرچ آپریشنز، 56 غیر قانونی افغان باشندے گرفتار

  • اسلام آباد
راولپنڈی، سرچ آپریشنز، 56 غیر قانونی افغان باشندے گرفتار

1350گھروں، 183دوکانوں، 33ہوٹلوں، 1300افراد کے کوائف کی چیکنگ

راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز، 1350 گھروں، 183دوکانوں، 33ہوٹلوں اور مجموعی طور پر 1300سے زائد افراد کے کوائف کو چیک کیا گیا۔ سرچ آپریشنز کے دوران 56غیرقانونی طور پر مقیم افغان باشندوں سمیت ایک اشتہاری کو حراست میں لیا گیا۔ 9کباڑخانے، 8بس ٹرمینل، 4مارکیٹس اور کرایہ داروں کے کرایہ داری کوائف کی بھی چیکنگ کی گئی۔ سرچ آپریشنز تھانہ سٹی، بنی، وارث خان، نیوٹاؤن، صادق آباد، پیرودھائی، رتہ امرال، گنجمنڈی، کلرسیداں، روات، چونترہ، گوجرخان، دھمیال، صدر واہ، نصیرآباد، مورگاہ اور سول لائنز کے علاقوں میں کیے گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کال کرنے کے بہانے نوسربازوں نے شہری کا موبائل فون ہتھیا لیا

بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے شہری کو حوالات میں بند کر دیا

غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا

بجلی چوری ،2 افراد کیخلاف مقدمات

بو گس چیک دینے پر مقد مہ

آتشبازی کا سامان لیجانے والا گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ