راولپنڈی، سرچ آپریشنز، 56 غیر قانونی افغان باشندے گرفتار
1350گھروں، 183دوکانوں، 33ہوٹلوں، 1300افراد کے کوائف کی چیکنگ
راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز، 1350 گھروں، 183دوکانوں، 33ہوٹلوں اور مجموعی طور پر 1300سے زائد افراد کے کوائف کو چیک کیا گیا۔ سرچ آپریشنز کے دوران 56غیرقانونی طور پر مقیم افغان باشندوں سمیت ایک اشتہاری کو حراست میں لیا گیا۔ 9کباڑخانے، 8بس ٹرمینل، 4مارکیٹس اور کرایہ داروں کے کرایہ داری کوائف کی بھی چیکنگ کی گئی۔ سرچ آپریشنز تھانہ سٹی، بنی، وارث خان، نیوٹاؤن، صادق آباد، پیرودھائی، رتہ امرال، گنجمنڈی، کلرسیداں، روات، چونترہ، گوجرخان، دھمیال، صدر واہ، نصیرآباد، مورگاہ اور سول لائنز کے علاقوں میں کیے گئے۔