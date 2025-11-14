صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہارہ کہو، گیس لوڈشیڈنگ، کم پریشر، شہریوں کو مشکلات

  • اسلام آباد
بچے بغیر ناشتہ سکول جانے پر مجبور، عوامی حلقوں نے احتجاج کی دھمکی دیدی

بہارہ کہو (نمائندہ دنیا) موسم سرما کے آمد کے ساتھ ہی بہارہ کہو اور گردونواح میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر، ملازمت پیشہ افراد خواتین اور سکول جانے والے بچوں کیلئے وبال جان، شہری شدید پریشانی کا شکار، عوامی حلقوں کی جانب سے اعلیٰ احکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ نئی آبادی، کیانی روڈ، منگو ٹاؤن، ڈھوک جیلانی، ڈھوک موہری، نین سکھ و دیگر علاقہ جات میں انتہائی کم پریشر ہوتا ہے جس سے سکول جانے والے بچوں کیلئے ناشتہ بھی نہیں تیار کیا جاسکتا، صورتحال بہتر نہ ہوئی تو احتجاج کرنے پر مجبور ہونگے۔

