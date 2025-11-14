صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ،آئی جی

  • اسلام آباد
امن و امان سے متعلق اجلاس ،پولیس کے آپریشنل معاملات سمیت اہم امور پر مشاورت

اسلام آباد (اے پی پی) آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے سیف سٹی اسلام آباد میں میٹنگ کی صدارت کی۔پولیس کے آپریشنل معاملات، ٹیکنالوجی کے موثر استعمال اور شہریوں کو بہتر سروس ڈیلیوری سے متعلق امور پر تفصیلی مشاورت کی گئی جس کا مقصد سیف سٹی کے جدید نظام کو مزید موثر اور بین الویہ ادارہ جاتی رابطہ کاری کو مضبوط بنانا ہے تاکہ امن و امان کے نظام میں مزید بہتری لائی جا سکے ۔ میٹنگ میں پولیس کے آپریشنل معاملات، ٹیکنالوجی کے موثر استعمال اور شہریوں کو بہتر سروس ڈیلیوری سے متعلق امور پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ آئی جی نے افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں ریسپانس ٹائم میں بہتری اور ڈیٹا پر مبنی فیصلہ سازی کو مزید موثر بنایا جائے ۔

