14ارب سے سگنل فری منصوبہ شروع کر دیا، ملک صہیب احمد
کچہری چوک، افتخار جہانگیر چوک اور انیکسی چوک کی ری ماڈلنگ کی جائیگی
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) ٹریفک مسائل کے حل کیلئے راولپنڈی میں سگنل فری منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات پنجاب ملک صہیب احمد نے ٹریفک مسائل کا جائزہ لینے کیلئے راولپنڈی کا دورہ کیا۔ سی اینڈ ڈبلیو کے افسران نے صوبائی وزیر کو بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ 14ارب سے راولپنڈی میں سگنل فری منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے۔ کچہری چوک، افتخار جہانگیر چوک اور انیکسی چوک کی ری ماڈلنگ کی جائے گی، سگنل فری منصوبہ میں تین انڈر پاسز اور ایک فلائی اوور شامل ہے۔ فلائی اوور روات چوک تا راشد منہاس روڈ تک لمبا ہو گا، منصوبہ کو آٹھ ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ منصوبوں کی تکمیل سے راولپنڈی میں ٹریفک جام کا مسئلہ حل ہوگا۔