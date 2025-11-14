کچہری چوک منصوبہ، پائلز کا 80 فیصد کام مکمل، ڈرلنگ جاری
شفافیت، بروقت تکمیل اور ماحولیات کے معیار کو یقینی بنایا جائے، کمشنر
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) کمشنر راولپنڈی عامر خٹک نے کچہری چوک فلائی اوور منصوبے کی پیش رفت پر اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے دوران بریفنگ میں بتایا گیا کہ یہ منصوبہ تین مقامات پر انٹر سیکشنز پہ مشتمل ہے۔ افتخار جنجوعہ چوک پر انڈر پاس، کچہری چوک پر انڈر پاس اور فلائی اوور اور جناح پارک پر انڈر پاس اور فلائی اوور۔ ان تینوں انٹر سیکشنز پر تعمیراتی کام 3نومبر 2025سے شروع کیا گیا۔ جناح پارک فلائی اوور کے پائلز کا 80فیصد کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ جناح پارک انڈر پاس کے پائلز کا 10فیصد کام مکمل ہو گیا ہے۔ کچہری چوک فلائی اوور کے پائلز کا 28فیصد اور گرڈرز کا 32فیصد کام مکمل ہو چکا ہے۔ اسی طرح کچہری چوک انڈر پاس کے پائلز کا 17فیصد کام مکمل اور افتخار جنجوعہ چوک پر گائیڈ بیم کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ منصوبے میں شفافیت، بروقت تکمیل اور ماحولیات کے معیار کو یقینی بنایا جائے۔