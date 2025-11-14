سلاٹر ہاؤس منصوبہ جڑواں شہروں کی اہم ضرورت، رندھاوا
ابتدائی سٹڈی کا عمل مکمل، آپریشنل اور فنانشل ماڈل تیار کرلئے،اجلاس کو بریفنگ
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا اور کمشنر راولپنڈی انجینئر عامر خٹک نے میٹ بورڈ کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ اجلاس میں اسلام آباد میں جدید سلاٹر ہاؤس کے قیام کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین سی ڈی نے بورڈ میٹ ممبران کا سی ڈی اے ہیڈکوارٹرز میں خیر مقدم کرتے ہوئے سلاٹر ہاؤس کے منصوبے کو جڑواں شہروں کی اہم ضرورت قرار دیا۔ بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ سلاٹر ہاؤس کے حوالے سے ابتدائی سٹڈی کا عمل مکمل کرلیا گیا ہے، آپریشنل اور فنانشل ماڈل تیار کرلئے گئے ہیں۔
منصوبہ جڑواں شہروں میں 60فیصد سے زائد گوشت کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ کمشنر راولپنڈی انجینئر عامر خٹک نے کہا کہ سلاٹر ہاؤس منصوبے میں جڑواں شہروں کے تمام متعلقہ سٹیک کو بھی شامل کیا جائے، انہوں نے کہا کہ سلاٹر ہاؤس منصوبے پر عملدرآمد کیلئے خصوصی مانیٹرنگ میکانزم ترتیب دیا جائے۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ سلاٹر ہاؤس منصوبے کا مقصد جڑواں شہروں میں اعلیٰ، معیاری اور حفظانِ صحت کے اصولوں کے عین مطابق گوشت کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔