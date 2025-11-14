صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذیابیطس دنیا کی بڑی بیماریوں کی جڑ ہے، وزیر صحت

  • اسلام آباد
ذیابیطس دنیا کی بڑی بیماریوں کی جڑ ہے، وزیر صحت

صحت کیلئے طرز زندگی بہتر بنانا ہوگا، ورزش، متوازن غذا ضروری

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر قومی صحت مصطفی کمال نے کہا کہ ذیابیطس کا عالمی دن دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے۔ ذیابیطس دنیا کی بڑی بیماریوں کی جڑ ہے، اس پر قابو پالیا جائے تو دیگر بیماریوں سے بھی بچا جاسکتا ہے۔ ذیابیطس پر قابو پانے کیلئے طرزِ زندگی میں تبدیلی ضروری ہے، بہتر صحت کیلئے طرز زندگی بہتر بنانا ہوگا، ورزش، متوازن غذا اور نیند کے اوقات کا خیال رکھنا لازمی ہے، مضرِ صحت خوراک اور نقصان دہ عادات کو ترک کرنا ہوگا، جنک فوڈ، سافٹ ڈرنکس اور پروسیسڈ فوڈ ذیابیطس کے پھیلاؤ کا سبب ہیں، شہری ذیابیطس سے بچاؤ کیلئے احتیاطی تدابیر اپنائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ