ذیابیطس دنیا کی بڑی بیماریوں کی جڑ ہے، وزیر صحت
صحت کیلئے طرز زندگی بہتر بنانا ہوگا، ورزش، متوازن غذا ضروری
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر قومی صحت مصطفی کمال نے کہا کہ ذیابیطس کا عالمی دن دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے۔ ذیابیطس دنیا کی بڑی بیماریوں کی جڑ ہے، اس پر قابو پالیا جائے تو دیگر بیماریوں سے بھی بچا جاسکتا ہے۔ ذیابیطس پر قابو پانے کیلئے طرزِ زندگی میں تبدیلی ضروری ہے، بہتر صحت کیلئے طرز زندگی بہتر بنانا ہوگا، ورزش، متوازن غذا اور نیند کے اوقات کا خیال رکھنا لازمی ہے، مضرِ صحت خوراک اور نقصان دہ عادات کو ترک کرنا ہوگا، جنک فوڈ، سافٹ ڈرنکس اور پروسیسڈ فوڈ ذیابیطس کے پھیلاؤ کا سبب ہیں، شہری ذیابیطس سے بچاؤ کیلئے احتیاطی تدابیر اپنائیں۔