ایف بی آر کا رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال کی ہدایات پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ٹیکس پیئرز سروسز وِنگ نے رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی گلبرگ گرین کیمپس میں ٹیکس آگاہی کے حوالہ سے سیمینار کا انعقاد کیا۔
ایف بی آر کے سیکرٹری ٹیکس ایجوکیشن اینڈ فسیلیٹیشن مطیع الرحمٰن اور سیکنڈ سیکرٹری ٹیکس فسیلیٹیشن عبدالرحمن نے اساتذہ، طلبہ اور دیگر شرکائکو ٹیکس ریفارمز اور ٹیکس دہندگان کو حاصل مراعات اور سہولیات پر بریفننگ دی۔