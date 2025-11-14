صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپیکر ایاز صادق سے چودھری لطیف اکبر کی ملاقات، پارلیمانی تعاون پر اتفاق

  • اسلام آباد
اسلام آباد(نامہ نگار)سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے سپیکر آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے ملاقات کی، ملاقات میں پارلیمانی تعاون، قانون ساز اداروں کے روابط کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔

 ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں اور اداروں کے درمیان تعلقات جمہوریت کی مضبوطی کے لئے ضروری ہیں۔ چودھری لطیف اکبر نے پارلیمانی تعاون کے فروغ میں ایاز صادق کی کوششوں کو سراہا، دونوں رہنماؤں نے پارلیمانی تجربات کے تبادلے اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ 

