سپیکر ایاز صادق سے چودھری لطیف اکبر کی ملاقات، پارلیمانی تعاون پر اتفاق
اسلام آباد(نامہ نگار)سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے سپیکر آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے ملاقات کی، ملاقات میں پارلیمانی تعاون، قانون ساز اداروں کے روابط کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں اور اداروں کے درمیان تعلقات جمہوریت کی مضبوطی کے لئے ضروری ہیں۔ چودھری لطیف اکبر نے پارلیمانی تعاون کے فروغ میں ایاز صادق کی کوششوں کو سراہا، دونوں رہنماؤں نے پارلیمانی تجربات کے تبادلے اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔