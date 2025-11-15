صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آتش بازی کا سامان لے جاتے دو افراد گرفتار ،موٹر سائیکل بھی بند

  • اسلام آباد
راولپنڈی( خبر نگار) وارث خان پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے آتش بازی کا سامان موٹرسائیکل پر لے کر جانے والے 2 افراد کو گرفتار کرلیا، زیرحراست اشخاص سے 100 ہواہیاں اور100 سوتر گولے برآمدہوئے ، زیر استعمال موٹر سائیکل بھی قبضہ پولیس میں لیا گیا۔

