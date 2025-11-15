آتش بازی کا سامان لے جاتے دو افراد گرفتار ،موٹر سائیکل بھی بند
راولپنڈی( خبر نگار) وارث خان پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے آتش بازی کا سامان موٹرسائیکل پر لے کر جانے والے 2 افراد کو گرفتار کرلیا، زیرحراست اشخاص سے 100 ہواہیاں اور100 سوتر گولے برآمدہوئے ، زیر استعمال موٹر سائیکل بھی قبضہ پولیس میں لیا گیا۔
