صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی میں سرچ آپریشن ،1123 گھروں ،1524افراد کی چیکنگ

  • اسلام آباد
راولپنڈی میں سرچ آپریشن ،1123 گھروں ،1524افراد کی چیکنگ

راولپنڈی( خبر نگار) راولپنڈی پولیس کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز، سرچ آپریشنز میں 1123گھر،336دوکانیں،49ہوٹل، 2 سرائے اور 1524 افراد کے کوائف کو چیک کیا گیا، سرچ آپریشنز کے دوران 92 غیرقانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا۔

راولپنڈی پولیس کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز، سرچ آپریشنز میں 1123گھر،336دوکانیں،49ہوٹل، 2 سرائے اور 1524 افراد کے کوائف کو چیک کیا گیا، سرچ آپریشنز کے دوران 92 غیرقانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کرشنگ سیزن،شوگر ملیں آج سے فعال کرنے کا حکم

کمشنر ویسٹ مینجمنٹ ورکر ز کی تنخواہ نہ بڑھانے ،کٹوتی پر برہم

گلیوں کی صفائی،کچرا اٹھانے میں کوتاہی نہ کی جائے ،محمد اشرف

پیپلز پارٹی رہنماؤں کی مرزا نیاز بیگ کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت

ڈپٹی کمشنر فروہ عامر کا ڈی سی کمپلیکس میں واٹر فلٹریشن پلانٹ اور سکیورٹی انتظامات کا معائنہ

ریٹائرڈ ہونے والے ڈی ایس پی جہانگیر جوئیہ کی آر پی او سے الوداعی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن