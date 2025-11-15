راولپنڈی میں سرچ آپریشن ،1123 گھروں ،1524افراد کی چیکنگ
راولپنڈی( خبر نگار) راولپنڈی پولیس کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز، سرچ آپریشنز میں 1123گھر،336دوکانیں،49ہوٹل، 2 سرائے اور 1524 افراد کے کوائف کو چیک کیا گیا، سرچ آپریشنز کے دوران 92 غیرقانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا۔
