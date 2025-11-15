صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیوٹیک ، 10نوجوانوں پر مشتمل پہلا بیج ملازمتوں کیلئے سربیا روانہ

  • اسلام آباد
راولپنڈی(نیوزرپورٹر) وزیر اعظم کے یوتھ سکل ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت نیشنل نیوٹیک نے ہنر مند افرادی قوت کا 10 نوجوانوں پر مشتمل پہلا بیج ملازمتوں کیلئے سربیا روانہ کر دیا ہے ۔ ۔۔۔

ان نوجوانوں کو نیوٹیک کے زیر انتظام الیکٹریشن اور الیکٹرانکس کے شعبوں میں سمندر پار پاکستانیوں کے حقوق اورروزگار کی محافظ تنظیم نائٹ ہیومن مینجمنٹ شالان اینڈ جی ایل نے تربیتی ودیگر سہولیات فراہم کیں ۔ نیوٹک کی چیئر پرسن گل مینہ نے نوجوانوں کو سفری دستاویزات اور ہنرمندیوں کے سر ٹیفکیٹ دئیے ۔ 

 

