ایچ نائن ہفتہ وار بازار میں پاکستان کے پہلے کیش لیس بازار کا افتتاح
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وزیر ِ اعظم اور سٹیٹ بینک کے کیش لیس معیشت کے وژن کے تحت سی ڈی اے ، جے ایس بینک نے زندگی کے اشتراک سے سیکٹرH-9سی ڈی اے بازار میں پاکستان کے ۔۔۔
پہلے کیش لیس بازار کا افتتاح کر دیا ۔ سی ڈی اے چیئرمین و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا نے ، چیف آفیسر زندگی نعمان اظہر سمیت دیگر سرکاری حکام کے ہمراہ منصوبے کا باضابطہ افتتاح کیا ۔چیئرمین سی ڈی اے نے کہا وزیرِ اعظم کا کیش لیس پاکستان کا وژن پائیدار معاشی ترقی کی جانب ایک فیصلہ کن قدم ہے ۔