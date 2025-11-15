صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این ڈی یو کے وفد کی اے این ایف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ ،بریفنگ

  • اسلام آباد
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی 27ویں نیشنل سکیورٹی ورکشاپ کے 102 رکنی وفد نے اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا۔ وفد کی قیادت ڈی جی اسرا این ڈی یو نے کی۔۔۔

۔ ورکشاپ کے شرکا کو منشیات کے خاتمے کے لیے جاری قومی کوششوں، نمایاں کامیابیوں اور اے این ایف کی مختلف سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ شرکا کو عملی کارروائیوں، عوامی آگاہی مہمات اور بین الاقوامی تعاون سے متعلق اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ ڈی جی اے این ایف نے شرکا کے سوالات کے جوابات بھی دیئے ۔

 

