اراضی کیس ، قبضہ مافیا ، ریونیو افسران کیخلاف مقدمہ درج کرنیکا حکم
ملزم علی نے ریونیو افسران کے ساتھ ملی بھگت کر کے زمین کی حیثیت تبدیل کی جے آئی ٹی رپورٹ میں بھی جعلسازی کی تصدیق ،ایڈیشنل سیشن جج نے فیصلہ سنایا
راولپنڈی (خبر نگار)ایڈیشنل سیشن جج مسعود احمد قریشی نے کھیوٹ نمبر 199کی 840 کنال زمین پر قبضہ سے متعلق مالکان کے مؤقف کو تسلیم کرتے ہوئے محکمہ اینٹی کرپشن کو قبضہ مافیا اور ریونیو افسران کیخلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیتے ہوئے قرار دیا ہے کہ درخواست دہندگان کی آبائی زمین سے انہیں غیر قانونی طور پر محروم کیا گیا۔ عدالت کے مطابق نامزد ملزم محمد علی نے 2010 سے 2014 کے دوران ریونیو افسران کے ساتھ ملی بھگت کرتے ہوئے رجسٹر تغییرا تے کاشت میں زمین کے قبضے کی حیثیت تبدیل کی، جے آئی ٹی رپورٹ کے مطابق ملزم محمد علی نے 264 کنال 8 مرلے زمین خریدنے کے باوجود رجسٹر میں 1069 کنال 19مرلے زمین درج کروادی، جس میں 806 کنال 14مرلے زائد زمین شامل تھی۔ عدالت نے اس حوالے سے ACE راولپنڈی کی حتمی انکوائری رپورٹ کا بھی جائزہ لیا، جس میں فراڈ اور دھوکہ دہی کی تصدیق ہوئی ۔