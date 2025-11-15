سنگین جرائم میں ملوث 7اشتہاریوں سمیت 11افراد گرفتار
ملزمان کے قبضہ سے شراب، اسلحہ معہ ایمونیشن اور خنجر برآمد،مقدمات درج
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث سات اشتہا ریو ں سمیت 11جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا،ملزمان کے قبضہ سے شراب، اسلحہ معہ ایمونیشن اور خنجر برآمد، گرفتارملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے ۔اس سلسلہ میں تھانہ کو ہسار اورتھا نہ تر نول پولیس ٹیموں نے چار ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 15بو تلیں، دو مختلف بور کے پستول معہ ایمونیشن اور دو عدد خنجر برآمد کرلئے ، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے ، جبکہ مجرمان اشتہا ری اور عدالتی مفرروان کی گرفتار ی کے لیے چلا ئی جا نے والی خصوصی مہم کے دوران 07مجرمان کی گرفتار ی عمل میں لا ئی گئی ۔