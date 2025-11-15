صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنگین جرائم میں ملوث 7اشتہاریوں سمیت 11افراد گرفتار

  • اسلام آباد
ملزمان کے قبضہ سے شراب، اسلحہ معہ ایمونیشن اور خنجر برآمد،مقدمات درج

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث سات اشتہا ریو ں سمیت 11جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا،ملزمان کے قبضہ سے شراب، اسلحہ معہ ایمونیشن اور خنجر برآمد، گرفتارملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے ۔اس سلسلہ میں تھانہ کو ہسار اورتھا نہ تر نول پولیس ٹیموں نے چار ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 15بو تلیں، دو مختلف بور کے پستول معہ ایمونیشن اور دو عدد خنجر برآمد کرلئے ، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے ، جبکہ مجرمان اشتہا ری اور عدالتی مفرروان کی گرفتار ی کے لیے چلا ئی جا نے والی خصوصی مہم کے دوران 07مجرمان کی گرفتار ی عمل میں لا ئی گئی ۔

 

