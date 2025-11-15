اسلام آباد ڈینگی فری زون کے قریب ،ایک روز میں 13نئے کیس
مختلف ہسپتالوں میں 18مریض زیر علاج ،سپرے ،فوگنگ کا عمل بھی جاری
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ روز ڈینگی کے 13کیسز رپورٹ ہوئے ، رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسلام آباد ڈینگی فری زون کے انتہائی قریب ہے ، کیسز کم ترین سطح پر آگئے ہیں، گزشتہ روز فیلڈ آپریشن کے دوران 143 گھروں میں سپرے اور 1652 حساس مقامات پر فوگنگ کارروائیاں مکمل کیں، انسداد ڈینگی مہم کے تحت 29 ہزار سے زائد مقامات کی جامع انسپکشن مکمل کی گئی، نئے رپورٹ کیسز میں سے 8 مریضوں کا تعلق رورل ایریاز جبکہ 5 کا تعلق اربن ایریاز سے ہے ،اب تک شہر بھر کے مختلف ہسپتالوں میں 18 مریض زیر علاج ہیں، بیشتر کی حالت تسلی بخش قرار دی گئی ہے ، لاروا چیکنگ کے دوران 81 اوپن لوکیشنز پر پازیٹو لاروا رپورٹ جبکہ کمرشل ہاٹ سپاٹس مکمل طور پر کلیئر قرار دی گئی ہے ۔