  • اسلام آباد
اسلام آباد ،18نومبر سے تمام گاڑیوں کیلئے ای ٹیگ کا استعمال لازمی

مختلف پوائنٹس سے یہ سٹیکر دستیاب ہونگے ،رجسٹریشن کارڈ لانا لازمی ،ڈی سی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)وفاقی دارالحکومت کی حدود میں شاہرات پرتمام گاڑیوں کے لئے ای ٹیگ کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا، اسلام آباد ضلعی انتظامیہ کی جانب سے شہر یوں کو ای ٹیگ18نو مبر سے جاری کئے جائیں گے ، ڈپٹی کمشنر عرفان میمن کے مطابق اقدام کا فیصلہ وفاقی دارالحکومت کو محفوظ بنانے کے لئے کیا گیا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ 18نومبر سے شہریوں کو مختلف پوائنٹس سے یہ سٹیکر دستیاب ہونگے ، شہریوں کو تمام مقررہ پوائنٹس کے حوالے سے پیشگی آگاہ کیا جائے گا، شہری ای ٹیگ سٹیکرز ضلعی انتظامیہ کے مقررہ پوائنٹس سے ہی لگوا سکیں گے ،ای ٹیگ کے لیے شہریوں کے لیے گاڑی کا رجسٹریشن کارڈ لانا لازمی ہوگا ،ای ٹیگ اسلام آباد یا دیگر صوبوں سے رجسٹرڈ تمام گاڑیوں کے لیے لازمی ہوگا۔

 

