بھارہ کہو میں گیس کا مسئلہ جلد حل ہو جائیگا ،جی ایم

  • اسلام آباد
بھارہ کہو میں گیس کا مسئلہ جلد حل ہو جائیگا ،جی ایم

رواں ہفتے نئے کنکشن شروع ،گیس چوری کی نشاندہی کریں ایکشن کرینگے

بھارہ کہو (شاکرملک ) انشاء اللہ بہت جلد بھارہ کہو کے عوام کا گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا ، رواں ہفتے نئی لائن کے کنکشن کے بعد عوام کو وافر گیس ملے گی۔ ان خیالات کا اظہار سوئی ناردرن گیس کے جی ایم عدنان احمد نے مسلم لیگ ن کے رہنما نویدعباسی، انیس عباسی و دیگر سے ملاقات کے دورا ن کیا ۔ جی ایم نے کہا کہ نئے کنکشن کیلئے درخواستیں وصول کی جارہی ہیں اور ڈیمانڈ نوٹس 23500 روپے کا بنے گا اس سے ز زیادہ کسی کو ادائیگی نہ کریں، انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ گیس چوری میں ملوث عناصر کی نشان دہی کریں تاکہ عام شہری کی حق تلفی نہ ہو،ٹاؤٹ مافیا کی بھی نشاندہی کریں ہم ایکشن لیں گے ، اس موقع پر ڈائریکٹر عرفان اور دیگر سینیٹ سٹاف بھی موجود تھا۔

 

