سیکٹر ای تیرہ،ڈی 13اور ایف 13کو نوٹس ،متاثرین کا احتجاج
مقامی مالک یا رہائشی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ،پرانا سروے ناقابل قبول ،انصاف دلایا جائے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سیکٹر E-13، D-13 اور F-13 کے زمینوں اور مکانات کے مالکان نے سی ڈی اے کی جانب سے جاری حالیہ نوٹس کو غیر شفاف، غیر منصفانہ اور یکطرفہ کارروائی قرار دیتے ہوئے شدید احتجاج کیا ہے ۔متاثرین کا کہنا ہے کہ سی ڈی اے نے سپارکو کے ذریعے سروے مکمل کیا مگر اس عمل میں کسی بھی مقامی مالک یا رہائشی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یہ طرزِ عمل نہ صرف متاثرین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ انصاف کے تقاضوں کے بھی منافی ہے ۔مزید برآں، متاثرین کو محض 10 دن کی قلیل مدت دی گئی ہے کہ وہ اپنے کاغذات جمع کرائیں، جو نا ممکن اور غیر منصفانہ ہے ۔ 2008 کا پرانا سروے ناقابلِ قبول ہے ، سی ڈی اے ایک بار پھر 2008 کے پرانے سروے کو بنیاد بنا کر ایوارڈ دینے جا رہا ہے ، جس میں نہ تو موجودہ آبادی کا کوئی اندراج ہے ، اور نہ ہی بعد میں تعمیر ہونے والے مکانات کو تسلیم کیا گیا ہے ۔ اب ہم کسی بھی صورت ایسا ظلم دوبارہ برداشت نہیں کریں گے ۔انصاف ہمارا حق ہے ، اور ہم اس کے حصول تک جدوجہد جاری رکھیں گے ۔