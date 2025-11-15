صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکٹر ای تیرہ،ڈی 13اور ایف 13کو نوٹس ،متاثرین کا احتجاج

  • اسلام آباد
سیکٹر ای تیرہ،ڈی 13اور ایف 13کو نوٹس ،متاثرین کا احتجاج

مقامی مالک یا رہائشی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ،پرانا سروے ناقابل قبول ،انصاف دلایا جائے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سیکٹر E-13، D-13 اور F-13 کے زمینوں اور مکانات کے مالکان نے سی ڈی اے کی جانب سے جاری حالیہ نوٹس کو غیر شفاف، غیر منصفانہ اور یکطرفہ کارروائی قرار دیتے ہوئے شدید احتجاج کیا ہے ۔متاثرین کا کہنا ہے کہ سی ڈی اے نے سپارکو کے ذریعے سروے مکمل کیا مگر اس عمل میں کسی بھی مقامی مالک یا رہائشی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یہ طرزِ عمل نہ صرف متاثرین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ انصاف کے تقاضوں کے بھی منافی ہے ۔مزید برآں، متاثرین کو محض 10 دن کی قلیل مدت دی گئی ہے کہ وہ اپنے کاغذات جمع کرائیں، جو نا ممکن اور غیر منصفانہ ہے ۔ 2008 کا پرانا سروے ناقابلِ قبول ہے ، سی ڈی اے ایک بار پھر 2008 کے پرانے سروے کو بنیاد بنا کر ایوارڈ دینے جا رہا ہے ، جس میں نہ تو موجودہ آبادی کا کوئی اندراج ہے ، اور نہ ہی بعد میں تعمیر ہونے والے مکانات کو تسلیم کیا گیا ہے ۔ اب ہم کسی بھی صورت ایسا ظلم دوبارہ برداشت نہیں کریں گے ۔انصاف ہمارا حق ہے ، اور ہم اس کے حصول تک جدوجہد جاری رکھیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

خیر کا سفر منصوبہ شروع کرنے کا اعلان

نشتر:نئے طبی آلات کی خریداری،کالج آف نرسنگ میں لفٹیں نصب کرنیکا فیصلہ

ملتان میں ڈینگی کے خلاف ایمرجنسی اقدامات مزید تیز

زکریا یونیورسٹی میں فوڈ ریسپی مقابلہ کا انعقاد

وہاڑی:دانش سکول ٹبہ سلطان پور میں داخلہ مہم کا آغاز

خانیوال میں سموگ کے تدارک کیلئے انتظامیہ کی سخت ہدایات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن