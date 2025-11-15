صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ،33غیر قانونی افغان باشندے گرفتار

  • اسلام آباد
روات، پیرودھائی، وارث خان اور نیو ٹاؤن میں کاررائیاں کی گئیں ، ملک بدر ہونگے

راولپنڈی (خبر نگار ) روات، پیرودھائی، وارث خان اور نیو ٹاؤن حدود میں دوران آپریشن 33 افغان باشندوں کو تحویل میں لے لیا گیا ۔تھانہ نیوٹاون پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران 5 افغان باشندوں کو حراست میں لے لیا۔ تھانہ پیرودہائی پولیس نے 15 افغان باشندوں کو تھانہ وارث خان پولیس نے 2 جبکہ تھانہ روات نے 11 افغان باشندوں کو حراست میں لیا ہے ۔ پٹرتال کے بعد ان افراد کو پاکستان سے بے دخل کر دیا جائیگا ۔

 

