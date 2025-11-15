راولپنڈی ،ایک شخص قتل ،خاتون زہر یلی گولیاں کھانے سے جاں بحق
ڈاکو دکان سے ساڑے 5لاکھ لوٹ کر فرار،روات ، ٹریفک حادثہ میں شہر ی زخمی
راولپنڈی (خبر نگار) تھانہ دھمیال کے علاقہ موہڑہ چھپر میں موبائل شاپ پر ڈکیتی ،ڈاکو دکان سے ساڑھے 5لاکھ روپے ،5لاکھ مالیت کے 12موبائل فون لوٹ کر فرارہو گئے ۔تھانہ آر اے بازار علاقے غازی آباد میں موٹرسائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے حویلیاں کے رہائشی عدالت نامی شخص قتل کر دیا ،لاش پوسٹمارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دی گئی ۔تھانہ روات کے علاقے میں ٹریفک حادثہ ،حمزہ نامی شخص زخمی ہو گیا ۔تھانہ ائیرپورٹ کے علاقے میں 38سالہ خاتون نے گھریلو تنازعہ زہریلی گولیاں کھا لیں تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل دوران علاج جان بحق ہو گئیں ۔