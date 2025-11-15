صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ،ایک شخص قتل ،خاتون زہر یلی گولیاں کھانے سے جاں بحق

  • اسلام آباد
راولپنڈی ،ایک شخص قتل ،خاتون زہر یلی گولیاں کھانے سے جاں بحق

ڈاکو دکان سے ساڑے 5لاکھ لوٹ کر فرار،روات ، ٹریفک حادثہ میں شہر ی زخمی

راولپنڈی (خبر نگار) تھانہ دھمیال کے علاقہ موہڑہ چھپر میں موبائل شاپ پر ڈکیتی ،ڈاکو دکان سے ساڑھے 5لاکھ روپے ،5لاکھ مالیت کے 12موبائل فون لوٹ کر فرارہو گئے ۔تھانہ آر اے بازار علاقے غازی آباد میں موٹرسائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے حویلیاں کے رہائشی عدالت نامی شخص قتل کر دیا ،لاش پوسٹمارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دی گئی ۔تھانہ روات کے علاقے میں ٹریفک حادثہ ،حمزہ نامی شخص زخمی ہو گیا ۔تھانہ ائیرپورٹ کے علاقے میں 38سالہ خاتون نے گھریلو تنازعہ زہریلی گولیاں کھا لیں تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل دوران علاج جان بحق ہو گئیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا اندرون شہر ‘ ڈسٹرکٹ ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

گورنمنٹ ہائی سکول سوہدرہ کے طلبہ‘ اساتذہ کا 38 سال بعد اکٹھ

شوگر کے عالمی دن پر واک اور کیمپ کا انعقاد

حکومت سموگ کے خاتمے کیلئے اقدامات کر رہی :سلمیٰ بٹ

جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر پر ماڈل بازار کی اپ گریڈیشن اور تزئین و آرائش

وزیرآباد:سیلاب متاثرین میں ریلیف پیکیج کی تقسیم کا آ غاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن